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Посланников Незалежной могут лишить права находиться в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы в ходе осенней сессии, которая открывается 30 сентября. Об этом пишет "Европейская правда", в распоряжении которой оказалась переписка между сотрудниками секретариатов ПАСЕ и Верховной рады.
Как отмечает издание, сформированная на прошлой неделе новая делегация парламента сразу же объявила, что отказывается ехать на осеннюю сессию в знак протеста против возвращения всех прав россиянам в организации. В Раде утверждали, что представители предыдущей делегации по привычной для Ассамблеи практике сохраняют за собой право участвовать в ее работе.
Однако в адрес нового состава украинских посланников пришло письмо с разъяснениями от секретариата ПАСЕ, поставившего под сомнение полномочия старой делегации.
Тревогу также забил известный своими русофобскими выходками в ПАСЕ, нардеп Алексей Гончаренко, подтвердивший "ЕП" наличие соответствующего письма. По его словам, в следующий раз украинцы смогут участвовать в работе Ассамблеи лишь в зимней сессии. Таким образом, в течение нескольких месяцев представители Незалежной не будут присутствовать в комитетах Совета Европы.
"Считаю, что такое развитие событий будет не в интересах Украины. Можно принять решение не принимать участие в работе октябрьской сессии, но делегацию надо подавать. Иначе и на сессии, и на комитетах, которые будут проходить в межсессионный период, будет звучать позиция Кремля, а Украины – не будет", – написал пан Гончаренко в Facebook.
МИД страны уже отреагировал на ситуацию, заявив, что секретариат Ассамблеи действует в интересах Москвы.
"Кажется, те, кто вернул Россию в ПАСЕ, пошли ва-банк: руками
секретариата пытаются заставить новую делегацию прибыть в Страсбург,
чтобы восстановить "business as usual". Уверен, что секретариату
напомнят, кто принимает правила и их толкует", – прочирикал замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в Twitter.
Накануне фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" сообщила, что намерена, несмотря на бойкот парламента, все же направить одного своего депутата в ПАСЕ.
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