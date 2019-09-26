Отказ Верховной рады направить свою делегацию в организацию обернулся для Киева неожиданным наказанием

Посланников Незалежной могут лишить права находиться в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы в ходе осенней сессии, которая открывается 30 сентября. Об этом пишет "Европейская правда", в распоряжении которой оказалась переписка между сотрудниками секретариатов ПАСЕ и Верховной рады.

Как отмечает издание, сформированная на прошлой неделе новая делегация парламента сразу же объявила, что отказывается ехать на осеннюю сессию в знак протеста против возвращения всех прав россиянам в организации. В Раде утверждали, что представители предыдущей делегации по привычной для Ассамблеи практике сохраняют за собой право участвовать в ее работе.

Однако в адрес нового состава украинских посланников пришло письмо с разъяснениями от секретариата ПАСЕ, поставившего под сомнение полномочия старой делегации.

Тревогу также забил известный своими русофобскими выходками в ПАСЕ, нардеп Алексей Гончаренко, подтвердивший "ЕП" наличие соответствующего письма. По его словам, в следующий раз украинцы смогут участвовать в работе Ассамблеи лишь в зимней сессии. Таким образом, в течение нескольких месяцев представители Незалежной не будут присутствовать в комитетах Совета Европы.

"Считаю, что такое развитие событий будет не в интересах Украины. Можно принять решение не принимать участие в работе октябрьской сессии, но делегацию надо подавать. Иначе и на сессии, и на комитетах, которые будут проходить в межсессионный период, будет звучать позиция Кремля, а Украины – не будет", – написал пан Гончаренко в Facebook.

МИД страны уже отреагировал на ситуацию, заявив, что секретариат Ассамблеи действует в интересах Москвы.

"Кажется, те, кто вернул Россию в ПАСЕ, пошли ва-банк: руками секретариата пытаются заставить новую делегацию прибыть в Страсбург, чтобы восстановить "business as usual". Уверен, что секретариату напомнят, кто принимает правила и их толкует", – прочирикал замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в Twitter.



Накануне фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" сообщила, что намерена, несмотря на бойкот парламента, все же направить одного своего депутата в ПАСЕ.

