Проект пугает Киев потерей денег, угрозой энергобезопасности и концом рестрикций

Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" является отправной точкой для снятия антироссийских санкций. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Также он пропел старую песню предыдущего главы государства Петра Порошенко о грядущих финансовых потерях для бюджета Незалежной.

""Северный поток-2" для нас – большая угроза энергетической безопасности, потому что мы с вами можем потерять транзитные деньги, около $3 млрд ежегодно. По моему мнению, "Северный поток" – это некое постепенное снятие санкций", – цитирует "Интерфакс-Украина" лидера страны.

Также сегодня признался в расхождении позиций Евросоюза и Киева по проекту "СП-2" и вице-премьер-министр по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба. По его словам, украинская сторона признательна Европейскому союзу в целом за поддержку Незалежной, а Германии и Франции отдельно. Однако, добавил он, "есть вопросы, где наши позиции расходятся, например, вопрос возвращения России в "группу семи" или вопрос "Северного потока-2"", пишет "Укринформ".

Как напоминает RT, на днях президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда совместно раскритиковали строительство нового российского газопровода, обещав воспрепятствовать его реализации. В Москве данную позицию Вашингтона и Варшавы осудили на всех уровнях. А между тем труба проложена на 81%



Пользователи интернета предлагают украинским властям самостоятельно решать свои проблемы (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"СП2 – это трындец украинской халяве и полная декоммунизация))", "Проблемы Украины – это проблемы ТОЛЬКО Украины...", "американский сжиженный он с молекулами..свободы..от демократии)))вот пусть с дудой его и покупают))в кредит))", "А кому-то интересна безопасность Украины?", "Энергобезопасность и сразу " теряем 3 лярда" вот, что главное", "Какие транзитные деньги?! А как же война?!", "Вот такая она – смерь украинская. В виде стальной трубы, на дне моря. (Эдакая былинная "игла", в море утопленная)".

