В США сравнили Зеленского с Моникой Левински

Украинскому лидеру смеются прямо в лицо

Рискованное сравнение допустил американский телеведущий, комик Джимми Киммел, рассказывая в своей программе о телефонном разговоре американского президента и его украинского коллеги.



"Кто бы мог подумать, что Владимир Зеленский станет для Трампа Моникой Левински", -

заявил Киммел. Видео программы опубликовано на Youtube.

Между тем Дональд Трамп заявляет, что его телефонные переговоры с Зеленским были "прекрасными". Кроме того, артист вспомнил, как Трамп на пресс-конференции сказал, что во время беседы с Зеленским никто ни на кого не давил. Это подтвердил и украинский президент. По мнению Киммела, это заявление напоминает слова заложника о том, что на него никто не давит.

Состоявшийся в июле этого года телефонный разговор Трампа с Зеленским, был опубликован 25 сентября. Стенограмма переговоров стала поводом для объявления импичмента американскому президенту. Выяснилось, что в разговоре речь была о проведении на Украине расследования против сына американского политика Джозефа Байдена, Хантера. Демократы считают, что Трамп пытался дискредитировать Байдена, обещав взамен оказать финансовую помощь Киеву, напоминает телеканал "360".

Моника Левински была любовницей президента США Билла Клинтона. Тот сначала отрицал их связь, однако затем признал ее. Клинтона обвинили в лжесвидетельстве и начали против него процедуру импичмента.