Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

НАТО отказалось от Украины

НАТО отказалось от Украины
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПрекратить метания: Украина отказалась быть частью русского мира
В Альянсе еще не решили будущую судьбу Киева

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в ООН спрашивал его о сроках вступления в НАТО.

"Вы абсолютно правы, когда я встречался с Зеленским в Нью-Йорке пару дней назад, он поднимал вопрос членства для Украины в НАТО",

цитирует Столтенберга РИА "Новости".

Генсек отметил, что пока не может назвать даже приблизительные сроки вступления Незалежной в Альянс. По его словам, Киеву нужно сосредоточиться на модернизации обороны страны и обеспечении безопасности, передает телеканал "360".

В 2018 году Верховная рада внесла в конституцию изменения, которые закрепляют курс страны на вступление в ЕС и НАТО, напоминает РИА ФАН.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком

На низкий поступок пошла экс-сотрудница клиники, где лежит звезда сериала "Моя прекрасная няня"

"Слишком поздно": Малахов простился с Заворотнюк

Состояние актрисы вызвало у телеведущего горькие сожаления

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей