Нибиру
- Камчатка под ударом: небесные драконы с Нибиру атакуют Россию
- В любую минуту взорвется: на кадрах с Юпитера нашли тень от Нибиру
- Это конец: Нибиру заслонила Cолнце
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в ООН спрашивал его о сроках вступления в НАТО.
"Вы абсолютно правы, когда я встречался с Зеленским в Нью-Йорке пару дней назад, он поднимал вопрос членства для Украины в НАТО",
– цитирует Столтенберга РИА "Новости".
Генсек отметил, что пока не может назвать даже приблизительные сроки вступления Незалежной в Альянс. По его словам, Киеву нужно сосредоточиться на модернизации обороны страны и обеспечении безопасности, передает телеканал "360".
В 2018 году Верховная рада внесла в конституцию изменения, которые закрепляют курс страны на вступление в ЕС и НАТО, напоминает РИА ФАН.
На низкий поступок пошла экс-сотрудница клиники, где лежит звезда сериала "Моя прекрасная няня"
Состояние актрисы вызвало у телеведущего горькие сожаления