В Альянсе еще не решили будущую судьбу Киева

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в ООН спрашивал его о сроках вступления в НАТО.

"Вы абсолютно правы, когда я встречался с Зеленским в Нью-Йорке пару дней назад, он поднимал вопрос членства для Украины в НАТО",

– цитирует Столтенберга РИА "Новости".

Генсек отметил, что пока не может назвать даже приблизительные сроки вступления Незалежной в Альянс. По его словам, Киеву нужно сосредоточиться на модернизации обороны страны и обеспечении безопасности, передает телеканал "360".

В 2018 году Верховная рада внесла в конституцию изменения, которые закрепляют курс страны на вступление в ЕС и НАТО, напоминает РИА ФАН.