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Прекратить метания: Украина отказалась быть частью русского мира

Прекратить метания: Украина отказалась быть частью русского мира
Фото: www.globallookpress.com
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Членство в СНГ не помешает Незалежной стать частью Евросоюза

Украина должна добиться абсолютного соответствия критериям Евросоюза и стать его полноправным членом. Об этом заявил вице-премьер страны по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба.

По его мнению, сейчас у Киева есть Соглашение об ассоциации с ЕС, но, как показывает пример Турции, это еще не гарантирует полноценного членства. Поэтому киевские власти должны сделать все, чтобы открыть эту дверь:

"Нужно соединить не только украинский и европейский бизнес и чиновников, но и простых людей. Чем больше у нас будет межчеловеческих контактов, тем лучше для евроинтеграционных перспектив", – заявил Кулеба "Европейской правде".

Главное, по его мнению, – "перестать быть частью "русского мира".  "Надо выйти из политической сферы интересов РФ, прекратить метаться влево-вправо, как мы это делали 30 лет", – объявил вице-премьер.

Дмитрий Кулеба. Фото: www.globallookpress.com

При этом членство в СНГ, о прекращении которого заявлял еще экс-глава Незалежной Петр Порошенко, но так и не довел процедуру до конца, Украине вовсе не помешает двигаться в ЕС.

"СНГ – это клуб неудачников. … Он не может ничему мешать в принципе, потому что он ни на что не способен", – пояснил Кулеба.

Евросоюз он, напротив, считает "клубом удачников". "Мы идем к членству в ЕС, даже если сам Евросоюз еще над этим и не задумывается", – предупредил Кулеба.

Ранее Кулеба сообщил, что украинская делегация, которую Верховная рада решила не отправлять на сессию ПАСЕ из-за решения по России, скоро вернется к работе.

Николай ВИКТОРОВ
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