В Грузии назвали ошибкой выход из СНГ

Опрометчивое решение нанесло ущерб стране

Грузинский оппозиционер, экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе утверждает, что Грузия совершила ошибку, выйдя из СНГ.

По ее словам, страна за 10 лет не смогла извлечь из этого какую-то выгоду.

"Никакой пользы от выхода страны из СНГ я не вижу. Грузия захлопнула двери, и это был лишь политический жест. В политике такие решения ничего хорошего не приносят",

– цитирует Бурджанадзе РИА "Новости".

Она добавила, что нахождение Грузии в организации не ущемляло суверенитет страны и не приносило вреда.

Напомним, что 18 августа 2009 года Грузия официально покинула состав Содружества независимых государств, таким образом выразив протест на действия России в августе 2008 года.