В Грузии назвали ошибкой выход из СНГ

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Грузинский оппозиционер, экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе утверждает, что Грузия совершила ошибку, выйдя из СНГ.
По ее словам, страна за 10 лет не смогла извлечь из этого какую-то выгоду.
"Никакой пользы от выхода страны из СНГ я не вижу. Грузия захлопнула двери, и это был лишь политический жест. В политике такие решения ничего хорошего не приносят",
– цитирует Бурджанадзе РИА "Новости".
Она добавила, что нахождение Грузии в организации не ущемляло суверенитет страны и не приносило вреда.
Напомним, что 18 августа 2009 года Грузия официально покинула состав Содружества независимых государств, таким образом выразив протест на действия России в августе 2008 года.
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