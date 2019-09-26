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Лукашенко решил отказаться от российской нефти

Лукашенко решил отказаться от российской нефти
Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Потребности республики обеспечат другие поставщики

Белоруссия ищет возможность покупки нефти не в России, а у других стран. Об этом сообщил глава республики Александр Лукашенко в Минске на встрече с украинскими журналистами в четверг, 26 сентября.

Он пояснил, что Минску не нравится налоговый маневр, который вводит Москва в нефтяной сфере. Но заявления об отказе от российской нефти является не шантажом, как некоторые могли бы подумать, а обдуманным шагом.

"Это не рычаги давления. Это поиск альтернативы", – цитирует БелТА Батьку. Налоговый маневр подкинули нам. Когда-то мы получали от переработки российской нефти, покупали у них нефть без таможни. Но они настояли, чтобы мы, продавая нефтепродукты Украине и другим, часть денег им отдавали. … Наши два нефтеперерабатывающих завода оказались в невыгодном положении по сравнению с их заводами", – посетовал Лукашенко.

Налоговый маневр, стартовавший в РФ в 2019 г., предполагает постепенную отмену экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты при повышении налога на добычу полезных ископаемых. Ранее Белоруссия, как член Союзного государства, оставляла в своем бюджете пошлину на нефть, проходившую через ее территорию. Налоговый маневр, по подсчетам Минска, обойдется ему потерей миллионов долларов.

Николай ВИКТОРОВ
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