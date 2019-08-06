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Белоруссия повысила цену на транзит нефти

Фото: www.globallookpress.com
Стоимость услуг Минска неокончательная

Россия и Белоруссия пришли к общему знаменателю. Речь идет о повышении тарифа на транзит нефти через территорию последней. 

Оно произойдет в день знаний, 1 сентября, рассказали в пресс-службе "Белнефтехим". Пока ценник вырастет на 3,7%. Но не исключено его повышение, добавили в концерне. Этот вопрос отложили до конца года. 

"В связи со снижением объемов транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в II квартале белорусский оператор трубопровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба" обратился к тарифным регуляторам за внеплановым пересмотром тарифов на прокачку нефти", – объяснили подорожание услуги в компании, передает "Белта".

В "Белнефтехим" уточнили, что ни одна из сторон пока не может с точностью определить, сколько именно нефти будет прокачано в последнем квартале года. Как только наступит ясность, тарифы будут пересмотрены и, не исключено, что изменены.  

Напомним, скандал вокруг грязной нефти разгорелся в апреле 2019 г. Из-за чего в том же месяце был приостановлен транзит черного золота в Европу. И лишь в июне его возобновили. В Минске предъявили Москве счет за косвенные убытки. 

Ксения АНДРЕЕВА
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