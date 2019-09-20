Белорусам станет проще путешествовать по Европе

Минск и Брюссель заключат соглашение об упрощенной выдаче виз и реадмиссии. О соответствующем решении президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщил в пятницу, 20 сентября, официальный представитель МИД республики Анатолий Глаз.

"Это непростое решение. Президент Беларуси принял его, понимая высокую значимость мобильности для граждан нашей страны, и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий", – пояснил дипломат.

Ожидается, что стоимость оформления "шенгена" для белорусов снизится с 60 до 35 евро, а срок выдачи сократится до 10 дней, уточняет БелТА.

Консультации Белоруссии и ЕС об упрощенном оформлении въездных документов ведутся с 2014 года. Соглашение должно быть еще ратифицировано Национальным собранием Белоруссии и одобрены Европарламентом.