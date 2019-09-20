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Лукашенко согласился на упрощенный визовый режим с ЕС

Лукашенко согласился на упрощенный визовый режим с ЕС
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Белорусам станет проще путешествовать по Европе

Минск и Брюссель заключат соглашение об упрощенной выдаче виз и реадмиссии. О соответствующем решении президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщил в пятницу, 20 сентября, официальный представитель МИД республики Анатолий Глаз.

"Это непростое решение. Президент Беларуси принял его, понимая высокую значимость мобильности для граждан нашей страны, и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий", – пояснил дипломат.

Ожидается, что стоимость оформления "шенгена" для белорусов снизится с 60 до 35 евро, а срок выдачи сократится до 10 дней, уточняет БелТА.

Консультации Белоруссии и ЕС об упрощенном оформлении въездных документов ведутся с 2014 года. Соглашение должно быть еще ратифицировано Национальным собранием Белоруссии и одобрены Европарламентом.

Николай ВИКТОРОВ
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