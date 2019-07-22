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"Готова": Белоруссия пристально присматривается к Евросоюзу

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Батька дал отмашку на тесную дружбу с ЕС

Минск держит курс на Запад, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, Республика созрела для обстоятельного диалога с Европейским Союзом (ЕС).

Для строительства отношений как по политической, так и по экономической линии нет никаких преград, подчеркнул Батька. 

"Беларусь к этому готова. Давайте будем в этом направлении двигаться",

– призвал президент к незамедлительному процессу, передает  БелТА. Сотрудничество Минска с Брюсселем, полагает Лукашенко, будет поважнее "всяких политических кампаний".

В то же время соседняя Республика отдаляется от России. В июне Батька "отмел" вопрос об объединении стран, пообещав сохранность договора о "Союзном государстве". 

Единые условия хозяйствования прекратят шумиху вокруг белорусской экономики как нахлебницы, пояснил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. А пока в согласовании нуждается ряд вопросов, которые прописаны в соглашении.  

"Например, создание единого центрального банка, вопросы, как будет реализована синхронная практика контроля, надзора в наших странах, фитосанитарные истории, другие истории – т. е. есть такие элементы, которые требуют довольно серьезной интеграции в части именно работы конкретных служб: налоговой, таможенной, Россельхознадзора и т. д.",

разъяснил Орешкин в беседе с главредом "Эхо Москвы". Министр добавил, что активная фаза в воплощении задуманного придется на август-сентябрь. Завершить процесс стороны планируют к концу года. 

Ксения АНДРЕЕВА
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