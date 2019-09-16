В Минске призвали не обращать внимания на журналистские клише в вопросе будущей интеграции двух государств

В объединительном процессе между Россией и Белоруссией существуют "красные флажки". Об этом заявила пресс-секретарь белорусского президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, комментируя предстоящий интеграционный процесс двух государств.

Она подчеркнула, что суверенитет и независимость обеих стран – "это свято". По ее словам, в вопросе объединения Минск и Москва идут лишь "на те шаги, которые экономически целесообразны". О создании совместных органов, заметила Эйсмонт, не может быть и речи, поскольку "страны к этому не готовы".

По ее словам, на уровне ведомств между Белоруссией и Россией налажена работа совместных комиссий, функционируют союзные органы, как то: Парламентское собрание Союза двух государств, Совет министров, Высший Госсовет.

"Все громкие термины, используемые в приведенной статье (имеется в виду материал в "Коммерсанте" – ред.) – конфедерация, федерация и т.д. – мы бы предложили оценивать как пустые журналистские штампы. В целом же по ведущейся интеграционной работе стороны уходят из тех реалий, которые имеют, то есть с достигнутого уровня взаимодействия", – сказала Эйсмонт в комментарии местному изданию "Наша Нива".

Она указала, что "Программы действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства" станет таковой только тогда, когда ее подпишут оба президента и она будет принята на Высшем Госсовете в декабре этого года.

"Опять же, когда стороны будут к этому готовы", – резюмировала представитель Лукашенко.

