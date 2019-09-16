Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Белоруссия отказалась объединяться с Россией в конфедерацию

Белоруссия отказалась строить с Россией конфедерацию
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
В Минске призвали не обращать внимания на журналистские клише в вопросе будущей интеграции двух государств

В объединительном процессе между Россией и Белоруссией существуют "красные флажки". Об этом заявила пресс-секретарь белорусского президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, комментируя предстоящий интеграционный процесс двух государств.

Она подчеркнула, что суверенитет и независимость обеих стран – "это свято". По ее словам, в вопросе объединения Минск и Москва идут лишь "на те шаги, которые экономически целесообразны". О создании совместных органов, заметила Эйсмонт, не может быть и речи, поскольку "страны к этому не готовы".

По ее словам, на уровне ведомств между Белоруссией и Россией налажена работа совместных комиссий, функционируют союзные органы, как то: Парламентское собрание Союза двух государств, Совет министров, Высший Госсовет.

"Все громкие термины, используемые в приведенной статье (имеется в виду материал в "Коммерсанте" – ред.) – конфедерация, федерация и т.д. – мы бы предложили оценивать как пустые журналистские штампы. В целом же по ведущейся интеграционной работе стороны уходят из тех реалий, которые имеют, то есть с достигнутого уровня взаимодействия", – сказала Эйсмонт в комментарии местному изданию "Наша Нива".

Она указала, что "Программы действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства" станет таковой только тогда, когда ее подпишут оба президента и она будет принята на Высшем Госсовете в декабре этого года.

"Опять же, когда стороны будут к этому готовы", – резюмировала представитель Лукашенко.

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

Названа дата объединения России и Белоруссии

Раскрыты детали плана по интеграции

"Засуетились": "Нафтогаз" шантажирует преданный европейцами "Газпром"

Украинская компания навязывает транзитные услуги после ограничений для РФ мощностей Opal

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей