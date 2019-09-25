При этом газовое превосходство останется за Америкой

США, отбившие у России первое место по добыче нефти в 2018 г., не смогут долго удерживать лидирующие позиции. По прогнозу отдела по энергетике Минэнерго США, к 2050 г. Россия нарастит объем производства "черного золота" на 22%, тогда как в Соединенных Штатах добыча упадет.

Сейчас американцы бьют рекорды благодаря внедрению технологии гидроразрыва пласта, которая позволяет качать нефть на труднодоступных месторождениях. Но как только они будут выработаны, США придется разрабатывать участки с небольшими залежами, что сделает нефтедобычу в стране менее продуктивной, передает "Интерфакс".

Однако свои позиции по добыче сланцевого газа США в ближайшие четверть века никому не собираются уступать. К 2050 г. американские компании увеличат производство СПГ на 50%, тогда как Россия – их главный конкурент на газовом рынке – сможет подняться процентов на 40, не более. Это позволит Вашингтону остаться непревзойденным лидером по добыче газа на долгие годы, полагают в США.

Ранее американские аналитики заявили, что через 10 лет в мире сформируется "большая тройка" экспортеров газа, а некоторые нынешние крупнейшие поставщики "голубого топлива" превратятся в региональных игроков.