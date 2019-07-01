Европу напугали "грязной нефтью" из России

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На полную очистку польской системы передачи нефти после
загрязнения трубопровода "Дружба" понадобится полгода. Об этом
предупредили представители компании PERN, которая является оператором польского
участка нефтяной магистрали.
"Возвращение к исходному положению может занять до полугода. Все зависит от уровня органических хлоридов в сырье, поставляемом на нефтеперерабатывающие заводы, который будет для них приемлемым",
– говорится в сообщении оператора, которое приводит ТАСС.
В компании уточнили, что ключевое значение будет иметь параметры сырья, которое в ближайшее время начнет поставляться из России.
Между тем в минувшие выходные министр энергетики РФ Александр Новак заявил о преодолении кризиса, вызванного загрязнением трубопровода.
"У нас кризис уже преодолен, мы в принципе поставляем давно уже качественную нефть", – приводит слова чиновника РИА "Новости".
По словам Новака, остался нерешенным вопрос лишь об очищении находящейся в хранилище загрязненной нефти. Эта проблема потребует больших временных затрат. К ее решению привлечены ученые и специалисты "Транснефти".
Напомним, в апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой нефть из РФ экспортируется через Белоруссию, Польшу и Украину в Европу, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24 – 25 апреля. В течение мая и июня страны Восточной Европы возобновили прокачку "чистой" нефти из РФ.
Компания PERN ежегодно перекачивает в национальную систему около 50 млн тонн нефти из России, управляя сетью нефтепроводов протяженностью 2,6 тыс. километров.
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