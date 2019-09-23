Укрепить позиции на рынке России поможет месторождение на Ямале

Мировой рынок газа в ближайшем будущем ждут большие перемены. Сейчас основными поставщиками "голубого топлива" являются Катар, Россия, США, Канада, Норвегия и Австралия. Но через 10 лет сформируется "большая тройка" лидеров, остальные останутся в статусе региональных игроков. К такому мнению пришли аналитики американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

По их прогнозам, рекордсменами по поставкам станут те страны, которые сделают ставку на сжиженный природный газ (СПГ). Это США, Катар и Россия. В частности, Москва увеличит отгрузку с "Ямал СПГ". Плюс на территории РФ будут запущены новые проекты, связанные с СПГ. Это позволит нарастить отгрузку топлива втрое. Кроме того, новые экспортные трубопроводы, такие как "Северный поток-2", "Турецкий поток" и "Сила Сибири", сделают Россию крупнейшим поставщиком природного газа.

При этом главным потребителем газа в мире станет Китай. По подсчетам экспертов, он начнет закупать топлива больше, чем в общей сложности будут потреблять Япония и ЕС.