Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Европа предпочла российский СПГ

Европа предпочла российский СПГ
Фото: pixabay.com
Россия занимает лидирующие позиции по продаже в ЕС всех видов "голубого топлива"

Европейские партнеры с удовольствием сотрудничают с Россией в сфере энергопоставок. Это доказывают растущие объемы продаж газа. По словам первого замглавы аппарата правительства РФ Сергея Приходько, поставки "Газпрома" в ЕС и по итогам нынешнего года будут рекордными.

"Россия является крупнейшим и надежным поставщиком "голубого топлива" в Европу. В прошлом году поставки российского трубопроводного газа на европейский рынок составили рекордные 201,9 млрд кубометров. С учетом реальной конъюнктуры и ситуации на рынке прогнозируются, что и в 2019 году они будут близки к этому показателю", – отметил Приходько.

Помимо традиционных поставок по трубопроводам, Россия направляет в Европу и танкеры со сжиженным природным газом (СПГ), причем с каждым годом продажи увеличиваются.

Сергей Приходько. Фото: commons.wikimedia.org

"По поставкам СПГ в страны ЕС Россия также входит в число лидеров, занимая второе место после Катара", – приводит РИА "Новости" слова Приходько.

В 2018 г. европейцы купили у Катара 16,42 млн т СПГ. При этом в феврале 2019 г. Россия оказалась лидером по поставкам сжиженного газа в ЕС, направив с терминала "Ямал СПГ" 1,41 млн т топлива. У Катара за тот же период объем продаж СПГ в ЕС составлял 1,3 млн т., передают "Вести".

Успешно продают свой СПГ в Европу и американцы. Согласно данным Еврокомиссии, в первом полугодии 2019 г. США стали третьим по объему импорта СПГ поставщиком в страны Европейского союза.

Вашингтон является одним из противников строительства газопровода "Северный поток-2" из РФ в ФРГ, заявляя, что это усилит зависимость Европы от России. 

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Назревает конфликт: немцы выступили против размещения войск США в Польше

В Берлине недовольны действиями Вашингтона

"На Мосфильме снято": поезд на Крымском мосту взбесил украинцев

В Незалежной до сих пор не верят в существование автомагистрали над Керченским проливом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей