Россия занимает лидирующие позиции по продаже в ЕС всех видов "голубого топлива"

Европейские партнеры с удовольствием сотрудничают с Россией в сфере энергопоставок. Это доказывают растущие объемы продаж газа. По словам первого замглавы аппарата правительства РФ Сергея Приходько, поставки "Газпрома" в ЕС и по итогам нынешнего года будут рекордными.

"Россия является крупнейшим и надежным поставщиком "голубого топлива" в Европу. В прошлом году поставки российского трубопроводного газа на европейский рынок составили рекордные 201,9 млрд кубометров. С учетом реальной конъюнктуры и ситуации на рынке прогнозируются, что и в 2019 году они будут близки к этому показателю", – отметил Приходько.

Помимо традиционных поставок по трубопроводам, Россия направляет в Европу и танкеры со сжиженным природным газом (СПГ), причем с каждым годом продажи увеличиваются.

"По поставкам СПГ в страны ЕС Россия также входит в число лидеров, занимая второе место после Катара", – приводит РИА "Новости" слова Приходько.

В 2018 г. европейцы купили у Катара 16,42 млн т СПГ. При этом в феврале 2019 г. Россия оказалась лидером по поставкам сжиженного газа в ЕС, направив с терминала "Ямал СПГ" 1,41 млн т топлива. У Катара за тот же период объем продаж СПГ в ЕС составлял 1,3 млн т., передают "Вести".

Успешно продают свой СПГ в Европу и американцы. Согласно данным Еврокомиссии, в первом полугодии 2019 г. США стали третьим по объему импорта СПГ поставщиком в страны Европейского союза.

Вашингтон является одним из противников строительства газопровода "Северный поток-2" из РФ в ФРГ, заявляя, что это усилит зависимость Европы от России.