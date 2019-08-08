Деньги кончились: Киеву потребовался новый кредит МВФ

Нацбанк рассчитывает получить $2 млрд уже в этом году

Украина попросит у Международного валютного фонда (МВФ) новый кредит. Миллиардов так на $5-10. Об этом сообщил замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб.

Окончательная сумма кредита будет зависеть от срока выплат, но Киев бы хотел получить, как минимум, $2 млрд к концу 2019 г., и по столько же в 2020 и 2021 г.г., пояснил Сологуб в интервью Financial Observer.

Правда, для этого нужно заручиться согласием МВФ на новую программу кредитования. Причем не по той схеме, как прошлой осенью договаривался экс-президент Петр Порошенко на получение $3,9 млрд за 14 месяцев. Сейчас Нацбанк ждет средства по программе так называемого "расширенного" кредитования.

Помимо МВФ, украинские власти хотят занять денег и у других международных организаций:

"Существует перспектива получения нового финансирования от Европейского союза и Всемирного банка. Мы с большей вероятностью добьемся успеха, если у нас уже будет программа с МВФ", – отметил Сологуб.

Между тем, пока Киев не выполнил условий МВФ, на которые согласился ранее, в частности, не провел антикоррупционную реформу. Так что пока сотрудничество сторон вообще заморожено.