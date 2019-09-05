Уходящий генсек СЕ пустился в откровения

Выход России из Совета Европы был бы чреват негативными последствиями. К чему это могло привести, поведал покидающий пост генерального секретаря СЕ Турбьерн Ягланд. Он отметил, что присутствие РФ в составе международного института на руку последнему.

"Это самая мощная страна Европы и мировая держава. Надо признать, это страна с большими проблемами, но полное исключение России имело бы для Европы катастрофические последствия", – объяснил евродипломат в беседе с SRF.

В частности, подчеркнул он, без правовой связи с Россией больше сил уходило бы на решение конфликтов на Украине, в Грузии и Молдавии. По словам Ягланда, ПАСЕ, возвращая нашу страну, руководствовалась не столько корыстным умыслом (речь идет о возмещении членских взносов), сколько заботой о правах россиян.

"Эти платежи не были причиной, по которой мы снова захотели видеть Россию полноценным членом Совета Европы. Для нас речь шла о том, чтобы мы снова могли вступаться в России за интересы российских граждан", – заверил генсек, назвав половинчатое членство в ассамблее бессмыслицей.

Напомним, триумфальное восстановление прав России в ПАСЕ состоялось в конце июня, что раскололо Европу. Не подействовали даже ультиматумы украинцев.