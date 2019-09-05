Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В Европе рассказали о катастрофе после исключения РФ из ПАСЕ

В Европе рассказали о катастрофе после исключения РФ из ПАСЕ
Фото: www.globallookpress.com
Уходящий генсек СЕ пустился в откровения

Выход России из Совета Европы был бы чреват негативными последствиями. К чему это могло привести, поведал покидающий пост генерального секретаря СЕ Турбьерн Ягланд. Он отметил, что присутствие РФ в составе международного института на руку последнему. 

"Это самая мощная страна Европы и мировая держава. Надо признать, это страна с большими проблемами, но полное исключение России имело бы для Европы катастрофические последствия", – объяснил евродипломат в беседе с SRF.

В частности, подчеркнул он, без правовой связи с Россией больше сил уходило бы на решение конфликтов на Украине, в Грузии и Молдавии. По словам Ягланда, ПАСЕ, возвращая нашу страну, руководствовалась не столько корыстным умыслом (речь идет о возмещении членских взносов), сколько заботой о правах россиян.

"Эти платежи не были причиной, по которой мы снова захотели видеть Россию полноценным членом Совета Европы. Для нас речь шла о том, чтобы мы снова могли вступаться в России за интересы российских граждан", – заверил генсек, назвав половинчатое членство в ассамблее бессмыслицей. 

Напомним, триумфальное восстановление прав России в ПАСЕ состоялось в конце июня, что раскололо Европу. Не подействовали даже ультиматумы украинцев

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Совсем обнаглели: в России придумали наказание для Болгарии

София заслуживает хорошей трепки, уверен эксперт

"В очередь": претензии США к "Северному потоку - 2" сочли пустыми

Вашингтон бесится, потому что Москва не спросила его разрешения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей