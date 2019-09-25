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Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД РФ Сергей Лавров провели краткий разговор во время приема в честь глав делегаций ООН. Об этом рассказал дипломатический источник в Нью-Йорке.
По его словам, разговор "был вполне деловой". Отмечается, что политикам удалось кратко обсудить ситуацию вокруг российско-украинских отношений. Однако, о чем конкретно говорил Зеленский с Лавровым не уточняется, передает телеканал "360".
Напомним, что Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию на Генассамблее ООН. Выступление министра перед другими участниками запланировано на 27 сентября.
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