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Зеленский встретился с Лавровым в ООН

Разговор состоялся: Зеленский встретился с Лавровым в ООН
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Политики обсудили российско-украинские отношения

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД РФ Сергей Лавров провели краткий разговор во время приема в честь глав делегаций ООН. Об этом рассказал дипломатический источник в Нью-Йорке.

По его словам, разговор "был вполне деловой". Отмечается, что политикам удалось кратко обсудить ситуацию вокруг российско-украинских отношений. Однако, о чем конкретно говорил Зеленский с Лавровым не уточняется, передает телеканал "360".

Напомним, что Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию на Генассамблее ООН. Выступление министра перед другими участниками запланировано на 27 сентября.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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