Смену места жительства Юрия Луценко оправдали

Потерявшая вес после проигрыша на президентских выборах Петра Порошенко украинская верхушка, почуяв неладное, задумалась о побеге из страны. Сначала эта мысль пришла в голову экс-президенту, но он вовремя одумался и вернулся на родину.

На сей раз идеей своего кума воспользовался бывший генпрокурор Незалежной Юрий Луценко. Так, по данным экс-нардепа Сергея Лещенко, соратник Порошенко сбежал на Туманный Альбион. Навсегда или нет. покажет время.

"Бывший генеральный прокурор Луценко слинял из Украины... в Британию", – цитирует бывшего парламентарий "УНИАН".

Лещенко пояснил, что Луценко ретировался на фоне скандала в США. По версии украинского политика, бывший генпрокурор посылал дезинформацию на адвоката американского лидера Дональда Трампа Руди Джулиани, тем самым приложил руку к импичменту. Разоблачающие сведения, утверждает Лещенко, он раздобыл от репортера NBC Ричарда Энгеля.

"Тот сообщил, что вылетает в Лондон... подтянуть свой английский. Иностранные журналисты в шоке от такого поведения человека, заварившего всю эту кашу", – резюмировал украинец.

Напомним, в конце августа Юрий Луценко попросился в отставку. На посту его сменил Руслан Рябошапка.

