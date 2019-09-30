Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Променял Киев на Лондон: кум Порошенко сбежал из страны

Променял Киев на Лондон: кум Порошенко сбежал из страны
Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраинские власти признали трагедию на железной дороге
Смену места жительства Юрия Луценко оправдали

Потерявшая вес после проигрыша на президентских выборах Петра Порошенко украинская верхушка, почуяв неладное, задумалась о побеге из страны. Сначала эта мысль пришла в голову экс-президенту, но он вовремя одумался и вернулся на родину.

На сей раз идеей своего кума воспользовался бывший генпрокурор Незалежной Юрий Луценко. Так, по данным экс-нардепа Сергея Лещенко, соратник Порошенко сбежал на Туманный Альбион. Навсегда или нет. покажет время. 

"Бывший генеральный прокурор Луценко слинял из Украины... в Британию", – цитирует бывшего парламентарий "УНИАН".  

Лещенко пояснил, что Луценко ретировался на фоне скандала в США. По версии украинского политика, бывший генпрокурор посылал дезинформацию на адвоката американского лидера Дональда Трампа Руди Джулиани, тем самым приложил руку к импичменту. Разоблачающие сведения, утверждает Лещенко, он раздобыл от репортера NBC Ричарда Энгеля. 

"Тот сообщил, что вылетает в Лондон... подтянуть свой английский. Иностранные журналисты в шоке от такого поведения человека, заварившего всю эту кашу", – резюмировал украинец. 

Напомним, в конце августа Юрий Луценко попросился в отставку. На посту его сменил Руслан Рябошапка. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком

На низкий поступок пошла экс-сотрудница клиники, где лежит звезда сериала "Моя прекрасная няня"

"Слишком поздно": Малахов простился с Заворотнюк

Состояние актрисы вызвало у телеведущего горькие сожаления

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей