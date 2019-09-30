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Потерявшая вес после проигрыша на президентских выборах Петра Порошенко украинская верхушка, почуяв неладное, задумалась о побеге из страны. Сначала эта мысль пришла в голову экс-президенту, но он вовремя одумался и вернулся на родину.
На сей раз идеей своего кума воспользовался бывший генпрокурор Незалежной Юрий Луценко. Так, по данным экс-нардепа Сергея Лещенко, соратник Порошенко сбежал на Туманный Альбион. Навсегда или нет. покажет время.
"Бывший генеральный прокурор Луценко слинял из Украины... в Британию", – цитирует бывшего парламентарий "УНИАН".
Лещенко пояснил, что Луценко ретировался на фоне скандала в США. По версии украинского политика, бывший генпрокурор посылал дезинформацию на адвоката американского лидера Дональда Трампа Руди Джулиани, тем самым приложил руку к импичменту. Разоблачающие сведения, утверждает Лещенко, он раздобыл от репортера NBC Ричарда Энгеля.
"Тот сообщил, что вылетает в Лондон... подтянуть свой английский. Иностранные журналисты в шоке от такого поведения человека, заварившего всю эту кашу", – резюмировал украинец.
Напомним, в конце августа Юрий Луценко попросился в отставку. На посту его сменил Руслан Рябошапка.
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