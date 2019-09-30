Пассажиры в Незалежной вынуждены выпрыгивать их горящих вагонов

На Украине беда с железной дорогой. Пути, станции, поезда - все изношенном, крайне плохом состоянии. Это признал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в понедельник, 30 сентября.

По его мнению, проблема в том, что в "Укрзализныци" разворовано все, что можно.

"Я не буду сейчас описывать масштабы трагедии, мы разбираемся подробно с тем, что там происходит, но состояние ее критическое, - передает слова премьера "112". – Это в том числе из-за тотальной коррупции, из-за того, что там отдельные группы влияния зарабатывают на тендерах, … "ручками" отправляют куда-то локомотивы в своих интересах".

Внимание властей к состоянию железнодорожного фонда привлекло, в частности, то, что практически ежедневно в сводках украинских новостей встречаются сообщения о возгорании локомотивов. Системы пожаротушения зачастую не срабатывают. Пассажиры вынуждены, рискуя жизнью, выпрыгивать из вагонов. Сейчас, по словам Гончарука, работа "Укрзализныци" будет изучена и правительство сделает соответствующие выводы.

Ранее работавшая в Киеве миссия МВФ рекомендовала Совету Фонда не выдавать Украине новый кредит, в том числе, из-за высокого уровня коррупции в стране.