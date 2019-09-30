Делегация прибалтийской Республики в Ассамблее сократилась наполовину

Двое из четырех официальных представителей Литвы в ПАСЕ отказались участвовать в осенней сессии организации, решив поддержать таким образом своих украинских союзников. Последние отказались ехать на Ассамблею из-за возвращения в ее работу россиян.

От прибалтийской республики не едут член консервативной партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" Эммануэлис Зингерис и либерал Симонас Гентвилас.

"После просьбы (главы делегации Украины Елизаветы) Ясько о солидарности мы не можем махнуть на это рукой. Именно поэтому мы единодушно решили не принимать участие в осенней сессии ассамблеи, учитывая пренебрежение международными обязательствами России и дальнейшую демонстрацию военной агрессии", – приводится заявление Зингериса в Facebook.

Накануне пани Ясько, представляющая в Верховной раде партию "Слуга народа", заметила, что Украина не может игнорировать РФ, однако отказ украинцев от участия в ПАСЕ объяснила некой последовательностью Киева в отношении Москвы. По ее мнению, продолжить работу в Ассамблее означало бы согласие Незалежной стать частью "несправедливого процесса по возвращению России", пишет "Левый берег".

Напомним, осенняя сессия ПАСЕ проходит в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября. Новая делегация Украины официально отказалась в ней участвовать.