Лед тронулся: Украина захотела диалога с Россией

В Киеве признали , что отказ от переговоров с Москвой было неправильным решением

Украине не стоило так радикально отказываться от общения с Москвой в рамках площадки ПАСЕ.Такое мнение высказала глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько.

"Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит" , -цитирует ее "Левый берег".

Ранее стало известно, что Украина продолжит участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), она пропустит только осеннюю сессию-2019. Об этом заявил вице-премьер Незалежной по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.











