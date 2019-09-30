Лед тронулся: Украина захотела диалога с Россией

Нибиру
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Украине не стоило так радикально отказываться от общения с Москвой в рамках площадки ПАСЕ.Такое мнение высказала глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько.
"Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит" , -цитирует ее "Левый берег".
Ранее стало известно, что Украина продолжит участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), она пропустит только осеннюю сессию-2019. Об этом заявил вице-премьер Незалежной по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
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