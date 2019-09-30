Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Львов стремительно русифицировался

Западенский Львов стремительно русифицировался
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеВысадят на границе: в Киеве предупредили о поездках в Крым
Русофобы возмутились переменам на западе Незалежной

Украинцы упустили возможность жить в вольной стране. Об этом заявил местный шоумен Антон Мухарский, известный под псевдонимом Орест Лютый.

По его словам, он все чаще слышит на украинских улицах русскую речь. Даже во Львове – вечном оплоте русофобов – многие местные жители "стремительно русифицировались" и в последнее время опять спокойно говорят по-русски в общественных местах.

"Это осознанный или неосознанный комплекс неполноценности, что все городские говорят по-русски. <…> В магазинах, на кассе, в сфере обслуживания все чаще обращаются ко мне по-русски", – возмутился Мухарский в эфире "НТА".

По его мнению, поколение, рожденное "в вольной Украине" и на которое возлагались особые надежды, "упустило возможность украинизации", передает телеканал "360".

Во Львовской области Украины традиционно сильны прозападные настроения. Во время последних президентских выборов более 60% местных жителей проголосовали не за Владимира Зеленского, обещавшего наладить диалог с РФ, а за приверженца русофобских взглядов Петра Порошенко. Позже недовольством западенцев попытались воспользоваться поляки.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

В Великобритании объявили режим войны с Россией

Лондон жестко ответит на внешние угрозы

"Слишком поздно": Малахов простился с Заворотнюк

Состояние актрисы вызвало у телеведущего горькие сожаления

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей