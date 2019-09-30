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Украинцы упустили возможность жить в вольной стране. Об этом заявил местный шоумен Антон Мухарский, известный под псевдонимом Орест Лютый.
По его словам, он все чаще слышит на украинских улицах русскую речь. Даже во Львове – вечном оплоте русофобов – многие местные жители "стремительно русифицировались" и в последнее время опять спокойно говорят по-русски в общественных местах.
"Это осознанный или неосознанный комплекс неполноценности, что все городские говорят по-русски. <…> В магазинах, на кассе, в сфере обслуживания все чаще обращаются ко мне по-русски", – возмутился Мухарский в эфире "НТА".
По его мнению, поколение, рожденное "в вольной Украине" и на которое возлагались особые надежды, "упустило возможность украинизации", передает телеканал "360".
Во Львовской области Украины традиционно сильны прозападные настроения. Во время последних президентских выборов более 60% местных жителей проголосовали не за Владимира Зеленского, обещавшего наладить диалог с РФ, а за приверженца русофобских взглядов Петра Порошенко. Позже недовольством западенцев попытались воспользоваться поляки.
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