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Украинцам разрешат ездить в Крым открыто

Власти Незалежной собираются восстановить транспортное сообщение с российским полуостровом

На Украине собираются восстановить транпортное пассажирское сообщение с Крымом, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, контрольные пункты въезда и выезда (КПВВ) уже строятся. 

"КПВВ, конечно, мы строим. Сейчас там из-за определенных проблем передали это строительство и заказчиком стала "Укрзализныця". Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как была поставлена президентом задача, это все построится – КПВВ "Чонгар" и "Каланчак", – рассказал он в эфире радио "Свобода". 



Марина МОНРО
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