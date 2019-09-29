Власти Незалежной собираются восстановить транспортное сообщение с российским полуостровом

На Украине собираются восстановить транпортное пассажирское сообщение с Крымом, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, контрольные пункты въезда и выезда (КПВВ) уже строятся.

"КПВВ, конечно, мы строим. Сейчас там из-за определенных проблем передали это строительство и заказчиком стала "Укрзализныця". Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как была поставлена президентом задача, это все построится – КПВВ "Чонгар" и "Каланчак", – рассказал он в эфире радио "Свобода".







