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На Украине собираются восстановить транпортное пассажирское сообщение с Крымом, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
По его словам, контрольные пункты въезда и выезда (КПВВ) уже строятся.
"КПВВ, конечно, мы строим. Сейчас там из-за определенных проблем передали это строительство и заказчиком стала "Укрзализныця". Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как была поставлена президентом задача, это все построится – КПВВ "Чонгар" и "Каланчак", – рассказал он в эфире радио "Свобода".
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