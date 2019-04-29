Варшава использует негатив львовчан к Владимиру Зеленскому

Львовская область предприняла робкий шаг по отделению от Украины сразу после итогов президентских выборов в стране, а в обозримом будущем может и вовсе войти в состав Польши или объявить о независимости. Об этом народный заявил экс-депутат Рады от фракции "Свобода" Юрий Михальчишен.

Известно, что в Львовской области особенно сильны прозападные и, соответственно, антироссийские настроения. Регион оказался единственным на всей Украине, где на выборах большинство голосов (62%) набрал Петр Порошенко. Вскоре после того, как были объявлены результаты голосования, в отставку ушел глава Львовской области Олег Синютка. Он не уточнил причины ухода, но заявил, что "остается с народом". Вместе с тем после победы Зеленского в области прошел социологический опрос о том, как относятся львовчане к выходу из состава Украины и присоединению к Польше. Опросом заинтересовались в СБУ, однако по итогам двухдневной проверки было объявлено, что опрос опасности не представляет, и угроз территориальной целостности Украины не несёт. Кстати, его результаты так и остались неизвестны.

Все эти события встревожили Михальчишена, который увидел в них происки польских спецслужб, которые собираются воспользоваться неприятием Зеленского в отдельно взятом регионе Украины.

"Спецслужбы Польши ведут активную работу по отторжению Львова от Украины, в регионе уже более 10 лет жителям выдают карты поляка, дающие право львовянам быстро получить польское гражданство. Львовская область – единственный регион, где Петр Порошенко получил высокую поддержку, может начать выход из-под контроля Киева в случае, если сочтет, что новый президент Владимир Зеленский будет вести политику, лояльную Москве",

– сказал он в эфире телеканала ZIK.

Сегодня целостности Украины всерьез угрожает растущий сепаратизм на западе страны, считает Михальчишен.







