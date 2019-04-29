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В Раде нашли способ навредить России за выдачу паспортов жителям Донбасса

Фото: www.globallookpress.com
Пострадают опять простые граждане

Киев должен сделать все возможное, чтобы мир не признал российские паспорта жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции "Радикальная партия" Игорь Мосийчук. 

"Мы должны приложить максимальные усилия, чтобы паспорта, выданные там, не воспринимались нигде в мире, кроме территории страны-агрессора",

– сказал он в эфире телеканала ZIK.

Он также заявил, что Москва якобы признала свою агрессию в отношении украинцев, решив выдать жителям ДНР и ЛНР паспорта РФ. 

"Это, по сути, <…> явка с повинной, будем так говорить", – сказал он.

В отличие от Рады в Кремле относятся к решению не как к "явке с повинной", а как к гуманитарной миссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил властям соседней страны о том, что те фактически отказались от своих граждан, оставив их без социального обеспечения, лишив коммунальных услуг и банковского обслуживания.

"Сейчас они абсолютно отторгнуты, испытывают абсолютно элементарные сложности, не имея соответствующих документов. И получение российских паспортов облегчит им жизнь", – цитирует Пескова "Российская газета".

Отверженные украинцы не перестанут быть гражданами Украины, ведь они могут иметь двойное гражданство, отметил Песков. 

"Это же будут те люди, у которых на момент возникновения внутриукраинского конфликта были украинские паспорта. Они были и не перестают быть гражданами Украины",

– приводит его слова РИА ФАН

Сейчас вопросом паспортизации жителей ДНР и ЛНР занимается МВД. Пока неясными остается вопрос, какие общие права и обязанности, прописанные в российском законодательстве, будут распространены на них. Песков, например, не смог точно сказать, будут ли жители Донбасса платить налоги наравне с остальными россиянами. Он сказал лишь, что "многие детали прояснятся по ходу процесса", передает "ФедералПресс".

Москва по-прежнему готова вести диалог с Киевом по теме паспортов, однако без выполнения Минских договоренностей с украинской стороны этот вопрос решить нельзя, цитирует Пескова RT.

Президент России Владимир Путин уверен, что если у русских и украинцев будет общее гражданство, то оба народа от этого только выиграют.

"Если они будут выдавать гражданство россиянам, а мы в России будем давать гражданство украинцам, то постепенно мы придем к общему искомому результату, о чем я и сказал. То есть у нас будет общее гражданство", – цитирует Путина РИА "Новости".

Он также выразил уверенность в том, что сможет договориться с избранным главой Украины Владимиром Зеленским о выдаче паспортов жителям Донбасса, поскольку между обоими лидерами "есть много общего", передает агентство. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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