Урегулирование в Донбассе пойдет вопреки интересам Незалежной

Кандидатура Владимира Зеленского на посту президента Украины очень устроила Кремль. Теперь глава РФ Владимир Путин пользуется слабостью киевского коллеги, чтобы поворачивать ситуацию в Донбассе к своей выгоде. Так считает первый заместитель директора "Центра Новой Европы" Сергей Солодкий.

"Для него (Путина – прим.ред.) действительно открылось "окно возможностей", которым он непременно воспользуется",

– заявил эксперт во время "круглого стола", посвященного оценке внутренних и внешних политических последствий выборов на Украине.

Солодкий признал, что команде Зеленского, действительно, удалось сдвинуть урегулирование в Донбассе с мертвой точки. Однако теперь появился реальный риск, что конфликт на востоке Незалежной будет решен "без учета интересов самой Украины", передает REGNUM.

В понедельник, 30 сентября, представители правительства Германии заявили, что обсуждать отказ от санкций против РФ будут только после реализации Минских соглашений по Донбассу.