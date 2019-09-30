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Зеленский дал Путину новые рычаги давления на Киев

Зеленский дал Путину новые рычаги давления на Киев
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПопытка номер 2: Киев заставят подписать "формулу Штайнмайера" по Донбассу
Урегулирование в Донбассе пойдет вопреки интересам Незалежной

Кандидатура Владимира Зеленского на посту президента Украины очень устроила Кремль. Теперь глава РФ Владимир Путин пользуется слабостью киевского коллеги, чтобы поворачивать ситуацию в Донбассе к своей выгоде. Так считает первый заместитель директора "Центра Новой Европы" Сергей Солодкий. 

"Для него (Путина – прим.ред.) действительно открылось "окно возможностей", которым он непременно воспользуется",

– заявил эксперт во время "круглого стола", посвященного оценке внутренних и внешних политических последствий выборов на Украине.

Солодкий признал, что команде Зеленского, действительно, удалось сдвинуть урегулирование в Донбассе с мертвой точки. Однако теперь появился реальный риск, что конфликт на востоке Незалежной будет решен "без учета интересов самой Украины", передает REGNUM.

В понедельник, 30 сентября, представители правительства Германии заявили, что обсуждать отказ от санкций против РФ будут только после реализации Минских соглашений по Донбассу.

Николай ВИКТОРОВ
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