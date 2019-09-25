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Зеленский изменился в лице после слов Трампа о Путине

Зеленского перекосило от Путина
Президент Украины не смог сдержать эмоций

После обнародованного телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским последовала личная встреча президентов. В СМИ появляются обрывки фраз, которыми обмениваются главы государств.

Так, по сообщению РИА "Новости", американский лидер дал собеседнику ценный совет: "продолжать прогресс" в отношениях с Москвой. На что тот ответил, что рассчитывает на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Впрочем, в этом желания Трампа и Зеленского совпали. 

"Я хочу, чтобы вы пообщались с Путиным, и решили все свои вопросы", – цитирует главу Белого дома телеграмм-канал "Разведчик". 

Трамп выразил надежду, что Зеленский поладит с Путиным. На этих словах лицо украинского лидера перекосилось, что отчетливо видно на фотографии, которую выложила в своем телеграмм-канале телеведущая Ольга Скабеева. Накануне встречи Зеленский поделился снимком, где их с супругой лица, как и Трампа с первой леди США, озаряют улыбки.

А вот сегодняшнее фото отражает совсем иное настроение. Американский лидер запечатлен с кислой миной, что, кстати, вполне может стать мемом. 

"А чего грустные-то такие? Вроде ж с импичментом пронесло", – отпустила едкий комментарий Скабеева. 

Она же разместила видео, где Трамп делает любопытное признание. Как оказалось, Зеленский сделал его "более знаменитым". 

Ксения АНДРЕЕВА
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