Зеленского перекосило от Путина

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После обнародованного телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским последовала личная встреча президентов. В СМИ появляются обрывки фраз, которыми обмениваются главы государств.
Так, по сообщению РИА "Новости", американский лидер дал собеседнику ценный совет: "продолжать прогресс" в отношениях с Москвой. На что тот ответил, что рассчитывает на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Впрочем, в этом желания Трампа и Зеленского совпали.
"Я хочу, чтобы вы пообщались с Путиным, и решили все свои вопросы", – цитирует главу Белого дома телеграмм-канал "Разведчик".
Трамп выразил надежду, что Зеленский поладит с Путиным. На этих словах лицо украинского лидера перекосилось, что отчетливо видно на фотографии, которую выложила в своем телеграмм-канале телеведущая Ольга Скабеева. Накануне встречи Зеленский поделился снимком, где их с супругой лица, как и Трампа с первой леди США, озаряют улыбки.
Вчора поспілкувалися з @RealDonaldTrump та @FLOTUS на Офіційному прийнятті від Президента США та Першої леді. Сьогодні продовжимо у робочому режимі! pic.twitter.com/8pnu5nHxgU— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 25, 2019
А вот сегодняшнее фото отражает совсем иное настроение. Американский лидер запечатлен с кислой миной, что, кстати, вполне может стать мемом.
"А чего грустные-то такие? Вроде ж с импичментом пронесло", – отпустила едкий комментарий Скабеева.
Она же разместила видео, где Трамп делает любопытное признание. Как оказалось, Зеленский сделал его "более знаменитым".
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