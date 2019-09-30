Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Киев подпишет "формулу Штайнмайера" ради "нормандского формата"

Попытка номер 2: Киев заставят подписать
Фото: Михаил Соколов/ТАСС
продолжение"Есть нюансы": Зеленский скрыл подноготную разговора с Трампом
Документ гарантирует особый статус региона и проведение выборов в ДНР и ЛНР

В Минске во вторник, 1 октября, заинтересованные стороны предпримут вторую попытку начать реализовывать "формулу Штайнмайера", которая станет механизмом политического урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Документ не будет носить характер международного договора, а станет только "рамочным протоколом", но с обязательным исполнением всеми участниками-подписантами. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в трехсторонней контактной группе (ТКГ).

"Проделана большая работа. Удалось сблизить позиции сторон о форме документа, который закрепит проект "формулы Штайнмайера" согласованный ранее на встрече политсоветников глав государств "Нормандской четверки", – заявил агентству собеседник.

По его данным, свои подписи под документом должны поставить представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, посланник Киева в ТГК экс-президент Украины Леонид Кучма, а также полномочный представитель России Борис Грызлов и спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Источник пояснил, что после подписания "формулы Штайнмайера" украинские власти обязаны будут принять закон об особом порядке выборов в ДНР и ЛНР, а в день их проведения вводится на предварительной основе особый статус территорий с некоторыми ограничениями. Сам выборный процесс пройдет под наблюдением ОБСЕ.

"После того, как будет опубликован доклад БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека – ред.), из которого следует, что они признаны состоявшимися, особый статус должен быть введен на постоянной основе, а затем закреплен в Конституции Украины", – подчеркнул собеседник.

Также он добавил, что в документе не будет требований о передаче Незалежной контроля за участком границы с Россией до проведения выборов и закрепления в основном законе страны особого статуса Донбасса. Помимо этого, "формула Штайнмайера" не рассматривает вопрос размещения международной полицейской миссии ОБСЕ в шахтерском регионе.

Подписание документа является отправной точкой предстоящей встречи участников "нормандского формата", подытожил собеседник агентства.

Напомним, 18 сентября киевская делегация сорвала в первый раз возможность реализации "формулы Штайнмайера", заявив впоследствии, что произошло некое "техническое недоразумение".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком

На низкий поступок пошла экс-сотрудница клиники, где лежит звезда сериала "Моя прекрасная няня"

"Слишком поздно": Малахов простился с Заворотнюк

Состояние актрисы вызвало у телеведущего горькие сожаления

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей