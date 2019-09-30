Документ гарантирует особый статус региона и проведение выборов в ДНР и ЛНР

В Минске во вторник, 1 октября, заинтересованные стороны предпримут вторую попытку начать реализовывать "формулу Штайнмайера", которая станет механизмом политического урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Документ не будет носить характер международного договора, а станет только "рамочным протоколом", но с обязательным исполнением всеми участниками-подписантами. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в трехсторонней контактной группе (ТКГ).

"Проделана большая работа. Удалось сблизить позиции сторон о форме документа, который закрепит проект "формулы Штайнмайера" согласованный ранее на встрече политсоветников глав государств "Нормандской четверки", – заявил агентству собеседник.

По его данным, свои подписи под документом должны поставить представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, посланник Киева в ТГК экс-президент Украины Леонид Кучма, а также полномочный представитель России Борис Грызлов и спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Источник пояснил, что после подписания "формулы Штайнмайера" украинские власти обязаны будут принять закон об особом порядке выборов в ДНР и ЛНР, а в день их проведения вводится на предварительной основе особый статус территорий с некоторыми ограничениями. Сам выборный процесс пройдет под наблюдением ОБСЕ.

"После того, как будет опубликован доклад БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека – ред.), из которого следует, что они признаны состоявшимися, особый статус должен быть введен на постоянной основе, а затем закреплен в Конституции Украины", – подчеркнул собеседник.

Также он добавил, что в документе не будет требований о передаче Незалежной контроля за участком границы с Россией до проведения выборов и закрепления в основном законе страны особого статуса Донбасса. Помимо этого, "формула Штайнмайера" не рассматривает вопрос размещения международной полицейской миссии ОБСЕ в шахтерском регионе.

Подписание документа является отправной точкой предстоящей встречи участников "нормандского формата", подытожил собеседник агентства.

Напомним, 18 сентября киевская делегация сорвала в первый раз возможность реализации "формулы Штайнмайера", заявив впоследствии, что произошло некое "техническое недоразумение".

