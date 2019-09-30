Лидер Незалежной пытается что-то утаить от общественности и напоминает о независимости руководимого им государства

Президент Украины Владимир Зеленский не считает нужным публиковать украинскую версию расшифровки телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом он заявил журналистам в ходе рабочей поездки в Киевскую область.

"Есть определенные нюансы и вещи, которые, как мне кажется, было бы неправильно даже публиковать", – цитирует Reuters пана Зеленского.

Он добавил, что до своего президентства не был дипломатом, но у него и раньше было много подобных разговоров и будет еще.

Также, отвечая на вопрос, готов ли Киев по просьбе Трампа начать расследование по иску против Джо Байдена и его сына Хантера, бывший комик заметил, что Украина не будет действовать исключительно по приказу других стран.

"Нам нельзя приказывать что-либо делать. Мы независимая страна", – подчеркнул пан Зеленский.

И тут же уточнил, что "мы открыты, мы готовы расследовать (но) это не имеет ко мне никакого отношения", а украинские "независимые правоохранительные органы готовы расследовать любой случай, где был нарушен закон".

Напомним, разразившийся недавно скандал вокруг телефонного разговора Зеленского с Трампом, состоялся 25 июля 2019 года. Обнародование Вашингтоном его стенограммы стало поводом для начала процедуры импичмента американского президента. Оппоненты нынешнего хозяина Белого дома подозревают его в том, что он попросил Зеленского расследовать деятельность на Украине сына вероятного кандидата от демократов на президенских выборах 2020 года Джо Байдена - Хантера Байдена. Некоторые американские деятели традиционно нашли "руку Кремля" в данном скандале.

