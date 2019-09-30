Нибиру
- Смертельная атака Нибиру: конец света будет на этой неделе
- В США подбили корабль Нибиру
- Конец близок: черная дыра оказалась рядом с Землей
363 новости
В Незалежной приставка "экс" теперь присвоена секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк. Указ о его отставке подписал президент страны Владимир Зеленский.
Как уточняет телеканал "360", об уходе Данилюка стало известно еще в прошлую пятницу, 27 сентября, до поездки главы государства в Нью-Йорк на мероприятие ООН.
Также сообщается, что чиновник находится под подозрением. Не исключено, что его имя всплывет в коррупционных делах.
На низкий поступок пошла экс-сотрудница клиники, где лежит звезда сериала "Моя прекрасная няня"
Состояние актрисы вызвало у телеведущего горькие сожаления