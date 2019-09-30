Чиновник находится под пристальным вниманием властей Незалежной

В Незалежной приставка "экс" теперь присвоена секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк. Указ о его отставке подписал президент страны Владимир Зеленский.

Как уточняет телеканал "360", об уходе Данилюка стало известно еще в прошлую пятницу, 27 сентября, до поездки главы государства в Нью-Йорк на мероприятие ООН.

Также сообщается, что чиновник находится под подозрением. Не исключено, что его имя всплывет в коррупционных делах.



