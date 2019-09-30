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На Украине покинул пост секретарь СНБО

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Чиновник находится под пристальным вниманием властей Незалежной

В Незалежной приставка "экс" теперь присвоена секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк. Указ о его отставке подписал президент страны Владимир Зеленский. 

Как уточняет телеканал "360", об уходе Данилюка стало известно еще в прошлую пятницу, 27 сентября, до поездки главы государства в Нью-Йорк на мероприятие ООН. 

Также сообщается, что чиновник находится под подозрением. Не исключено, что его имя всплывет в коррупционных делах. 


Ксения АНДРЕЕВА
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