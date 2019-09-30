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Украинские авиакомпании отказываются от маршрутов в обход России

Просторы России обнуляют доходы украинских авиакомпаний
Фото: pixabay.com
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Киев отменяет рейсы в Казахстан из-за убыточности, поскольку самолеты вынуждены тратить больше времени, облетая российскую территорию

С 27 октября будут прекращены прямые регулярные рейсы по маршруту Киев – Алма-Аты по причине их нерентабельности. Как сообщает авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) всему виной вынужденная необходимость облетать Российскую Федерацию.

"Запрет использования воздушного пространства РФ для украинских перевозчиков привел к значительному увеличению продолжительности рейса Киев – Алматы – с 5 ч. 20 мин. до 6 ч. 35 мин. – и, соответственно, дополнительным расходам, покрыть которые не представляется возможным даже с учетом эффекта от транзитных перевозок", – указывается в пресс-релизе МАУ.

Отмечается, что в декабре прошлого года прекращены рейсы в Астану, ныне Нурсултан. По этому маршруту за период 2016-2018 гг. убытки компании составили $ 7,28 млн.

По словам президента МАУ Евгения Дыхне, принятое ныне решение "вынужденное и логичное".

Ранее в сентябре сразу два европейских авиаперевозчика – Brussels Airlines и British Airways – сообщили об отказе от рейсов в Киев Брюссельская компания в качестве причины назвала"оптимизацию собственной маршрутной сети", а британская честно призналась, что киевский "рейс больше не является экономически жизнеспособным", пишет "Гордон".

Таким образом, British Airways последний раз полетит на Украину 3 октября, а Brussels Airlines – 17 ноября.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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