Гуляющего по Европе экс-лидера Незалежной ждут на допросе по делу о купле-продаже телеканала "Прямой"

Пятый президент Украины Петр Порошенко должен пройти детектор лжи уже завтра, 1 октября. Проверка назначена в рамках расследования дела о вероятном уклонении бывшего лидера нации от уплаты налогов при купле-продаже телеканала "Прямой". Об этом сегодня сообщил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

"Такое психофизиологическое исследование с применением полиграфа назначено на завтра. Но больше ничего, кроме информации, что оно назначено, сказать не можем", – цитирует УНИАН собеседника из пресс-службы института.

Там отметили, что подробности можно будет огласить лишь с разрешения следственных органов.

Пока неизвестно, явится ли сам пан Порошенко, который ныне пребывает в Великобритании, на этот допрос. Ранее стало известно, что хозяин "Рошена" вызван 3 октября на допрос в Государственное бюро расследований по еще одному делу, где он проходит пока в качестве свидетеля.

Речь идет о производстве, зарегистрированном по заявлению экс-замглавы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова о возможном совершение служебных правонарушений во время организации перехода кораблями ВМС ВСУ через Керченский пролив в ноябре прошлого года.

