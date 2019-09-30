Украинский террорист требует вечного покаяния и возвращения Крыма

Украинец Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм и отпущенный в Незалежную в рамках обмена с Киевом и Москвой задержанными лицами, назвал три условия, которые должна выполнить РФ для начала переговоров с Украиной. Об этом он написал в своем Facebook.

По его мнению, Россия должна "вернуть все территории", которые якобы забрала у Украины, "компенсировать все материальные потери" Киева и вечно каяться.

"Публично покаяться за всех наших убитых и искалеченных, причем делать это постоянно как только они слышат слово "Украина", как делают немцы, слыша слово "Холокост". Только после этого можно о чем-то с ними разговаривать", – подчеркнул террорист.

При этом он осознает, что при действующей власти в РФ Киеву рассчитывать на выполнение Москвой его условий не стоит.

Стоит заметить, что под постом его идею одобрили не только пользователи, проживающие на Украине, но в России, в том числе в Крыму.

На прошлой неделе пан Сенцов вызвал негодование у местных ура-патриотов, когда заявил, что крымчане всегда были ориентированы на Россию, а сам полуостров "никогда не был до конца украинским". Он считает, что политика Киева в отношении Крыма была не совсем правильной.

"Все 20 с лишним лет показали, что Россия оказалась более комфортна, чем Украина, к сожалению. Это факт. Можно его отрицать, но так и есть", – сказал он в интервью американскому проекту "Крым. Реалии".

Вероятно, сегодняшним постом представитель украинской культуры решил исправиться.

