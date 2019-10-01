Нежелание победительницы конкурса красоты говорить на родном языке вызвало скандал в Незалежной

Маргарита Пашатказ давать интервью на мове вызвал громкий скандал. В соцсетях недовольные украинцы забросали девушку гневными комментариями.

"Как Вы можете быть "Мисс Украина", если чураетесь родного языка?! Знать много языков и развиваться – это только плюс, но почему-то это не позволяло предыдущим "мисс" разговаривать на польском, венгерском или французском, потому что так легче думать. Если не знаете украинского языка, то что же вы за "Мисс Украина" такая?", "Вы являетесь частью общества, имеющего свою собственную историю, культуру, экономику, политику, религию, язык и т.д. Это наша наследие, которое должны уважать, оберегать и развивать", "Родной язык нужно знать ...и владе – написали они.

Было немало и таких, кто поддержал ее, отметив, что злопыхатели перестарались: "Настоящая современная королева! Со своей позицией и никто ей не указ, как жить и как думать. Молодчинка, Маргаритка! Отбривать всех, кто захочет поучать! Пусть своих учат. А тебе да поможет Всевышний!", "Молодец, не стоит прогибаться под изменчивый мир", "Не только красивая, но еще умная", "Они уже не то что перегнули палку с украинским языком, они ее переломили в нескольких местах".

Сама девушка вначале заявила, что будет говорить на том языке, который выберет сама.. А позже выложила пост на украинском языке, в котором отметила, что любит родину за ее "многонациональность и поликультурность" и верит в "верховенство права и демократических свобод ее граждан", а также опровергла сообщения о своем отказе общаться на мове.

Подписчики остались довольны силой воли девушки и восхитились:

"Тебя просто хотели нагнуть раком, заставить отмазываться – у них получилось", "Изящна, красива, умна. Хочу пожелать Вам сил и любящего/любимого мужчину рядом... а ему сил и могущества укрыть от нацистов и псевдопатриотов", "Рита, молодец! Имеешь свое мнение".

Ранее "24 канал" передал сообщение телеведущей Екатерины Осадчей о нежелании обладательницы титула "Мисс Украина" общаться на мове, из-за чего якобы интервью красавицы не вышло эфир программы "Светская жизнь".