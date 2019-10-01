Разные источники дают противоречивые сведения о проверке на детекторе лжи бывшего лидера Незалежной

Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань, заявил, что его подопечный не пришел на допрос с использованием полиграфа, который должен был состояться 1 октября, потому что не получал вызова.

"Петр Порошенко не получал никаких сообщений о каких-либо следственных действиях, назначенных на 1 октября 2019 года", -



написал юрист в блоге на сайте "Украинская правда".

Однако ранее украинские СМИ сообщили, что Порошенко 1 октября планируют проверить на детекторе лжи в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.