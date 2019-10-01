На Украине пытаются сорвать подписание дорожной карты по урегулированию в Донбассе

Кремль хочет заставить Киев действовать по своему сценарию. Об этом заявил бывший представитель Незалежной в политической подгруппе по Донбассу Роман Безсмертный. Он обнародовал текст так называемой "формулы Штайнмайера", параметры которой должны обсуждать во вторник, 1 октября, в Минске участники трехсторонней контактной группы, и предупредил украинцев об опасности.

"Готовится очередная ловушка! Ни в коем случае украинская сторона это не может подписывать в Минске! Нельзя это рассматривать и в нормандском формате. Это выборы по сценарию Кремля", – написал Безсмертный в Facebook.

По словам дипломата, "эта бумажка" не приведет к миру в Донбассе, поэтому ее ни в коем случае нельзя подписывать.

Предложенный президентом Германии, бывшим министром иностранных дел ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером механизм определяет порядок предоставления Донбассу особого статуса – это условие есть в Минских соглашениях. В сентябре представители Киева уже сорвали подписание этой дорожной карты, однако позже в администрации президента Владимира Зеленского сообщили, что не отрекаются от обещаний и все подпишут.

В Москве подчеркивают, что будут искать пути урегулирования в Донбассе при любом повороте событий, но отказ Киева от "формулы Штайнмайера" "существенно затормозит весь процесс", приводит РИА "Новости" слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.