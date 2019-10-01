Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Это ловушка: Киев заметил опасность в "формуле Штайнмайера"

Это ловушка: Киев заметил опасность в
Фото: www.globallookpress.com
На Украине пытаются сорвать подписание дорожной карты по урегулированию в Донбассе

Кремль хочет заставить Киев действовать по своему сценарию. Об этом заявил бывший представитель Незалежной в политической подгруппе по Донбассу Роман Безсмертный. Он обнародовал текст так называемой "формулы Штайнмайера", параметры которой должны обсуждать во вторник, 1 октября, в Минске участники трехсторонней контактной группы, и предупредил украинцев об опасности.

"Готовится очередная ловушка! Ни в коем случае украинская сторона это не может подписывать в Минске! Нельзя это рассматривать и в нормандском формате. Это выборы по сценарию Кремля", – написал Безсмертный в Facebook.

По словам дипломата, "эта бумажка" не приведет к миру в Донбассе, поэтому ее ни в коем случае нельзя подписывать.

Предложенный президентом Германии, бывшим министром иностранных дел ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером механизм определяет порядок предоставления Донбассу особого статуса – это условие есть в Минских соглашениях. В сентябре представители Киева уже сорвали подписание этой дорожной карты, однако позже в администрации президента Владимира Зеленского сообщили, что не отрекаются от обещаний и все подпишут.

В Москве подчеркивают, что будут искать пути урегулирования в Донбассе при любом повороте событий, но отказ Киева от "формулы Штайнмайера" "существенно затормозит весь процесс", приводит РИА "Новости" слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. 

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Хотели нагнуть раком": украинцы заплевали "Мисс Украина" за отказ от мовы

Нежелание победительницы конкурса красоты говорить на родном языке вызвало скандал в Незалежной

"Шумиха" Тбилиси из-за Лаврова докатилась до Москвы

Российское дипведомство устало комментировать грузинские обвинения в "оккупации"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей