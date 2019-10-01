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Польша бойкотировала 70-летний юбилей Совета Европы из-за России

На Москву посыпались удары: в войну против России в ПАСЕ ввязалась Польша
Фото: www.globallookpress.com
Делегация Незалежной радуется отказу поляков поесть и выпить в здании Страсбургской оперы на торжествах СЕ

Безусловное возвращение к работе в ПАСЕ российской делегации не только заставило украинцев отказаться ехать на осеннюю сессию Парламентской Ассамблеи, но и привело к бойкоту ряда стран участвовать в сегодняшних торжествах в Страсбурге по поводу 70-летия образования Совета Европы. Во вторник, 1 октября, к Латвии, Литве, Эстонии, Грузии, соответственной, и Украине, также присоединилась Польша.

Об этом победном для Киева событии сообщил ярый русофоб и скандалист, член посланников Верховной рады в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

"Делегация Польши также бойкотирует празднование 70-летия Совета Европы. Это уже шестая страна. Работаем дальше!" – написал украинец в своем Facebook.

Судя по тому, что его пост прокомментировал один пользователей, а перепостили целых восемь человек, данная тема для граждан страны мало кого интересует.

А вот нынешняя поддержка членства России в СЕ президентом Франции Эмманюэлем Макроном вызвала град ярких эмоций, скажем, у читателей украинского "Обозревателя". В реакции под этой новостью они обозвали француза ветреным, продавшимся за деньги Москве, занесшим нож в спину Украине.

"Я полностью поддерживаю выбор, который был сделан, – сохранить (участие) России в Совете Европы, потому что российский народ признает европейский гуманизм, потому что он участвовал в его создании, потому что география, история и культура России в основе своей европейские", – цитирует РИА "Новости" Макрона.

Добавим, что торжественная церемония, посвященная 70-летию Совета Европы, пройдет сегодня в здании Национальной Рейнской оперы в Страсбурге. На нее приглашены около 1200 почетных гостей.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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