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На Украине по делу о Керченском конфликте изъяты секретные документы

Правда о виновниках Керченского конфликта вскроется со дня на день
Фото:Сергей Мальгавко/ТАСС
Провокационный проход к Крымскому мосту украинских моряков может плохо закончиться для экс-президента Порошенко

В рамках расследования уголовного дела по факту возможного преступления, совершенного должностными лицами государств во время перехода трех кораблей ВМСУ через Керченский пролив в ноябре 2018 года, изъята секретная документация. Госбюро расследований проводит ее экспертизу. Об этом заявил директор ГБР Роман Труба во вторник, 1 октября.

"Мы расследуем решения руководителей государства, которые в дальнейшем влияли на политические процессы, которые происходили как в нашей стране, так и за ее пределами. Мы проводим много выемок, изымаем много документов, которые представляют государственную тайну", – сказал он в интервью ТСН.

По словам пана Трубы, следователи ГБР изымают много документов, составляющих гостайну, причем не только в одном органе.

Еще 20 сентября в СМИ появилась информация о том, что Госбюро нагрянуло в бывшую администрацию пятого главы государства Петра Порошенко, именуемую при новом лидере нации Владимире Зеленском офисом, где произошла выемка секретной документации по делу о Керченском конфликте.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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