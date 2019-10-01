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В рамках расследования уголовного дела по факту возможного преступления, совершенного должностными лицами государств во время перехода трех кораблей ВМСУ через Керченский пролив в ноябре 2018 года, изъята секретная документация. Госбюро расследований проводит ее экспертизу. Об этом заявил директор ГБР Роман Труба во вторник, 1 октября.
"Мы расследуем решения руководителей государства, которые в дальнейшем влияли на политические процессы, которые происходили как в нашей стране, так и за ее пределами. Мы проводим много выемок, изымаем много документов, которые представляют государственную тайну", – сказал он в интервью ТСН.
По словам пана Трубы, следователи ГБР изымают много документов, составляющих гостайну, причем не только в одном органе.
Еще 20 сентября в СМИ появилась информация о том, что Госбюро нагрянуло в бывшую администрацию пятого главы государства Петра Порошенко, именуемую при новом лидере нации Владимире Зеленском офисом, где произошла выемка секретной документации по делу о Керченском конфликте.
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