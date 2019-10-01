Президент Незалежный опозорился за океаном. Выходку Владимира Александровича обсуждают во всем мире

Украинский лидер Владимир Зеленский влип в неприятную историю, став при этом всеобщим посмешищем. Американские коллеги постарались.



Причем как из его телевизионного прошлого, так и по сегодняшней, политической линии. После разгоревшегося в США скандала на фоне расшифровки июльского телефонного разговора между Трампом и Зеленским американцы стали "копать" под президента Незалежной и разведали копромат.

Так, Владимир Александрович появился в эфире юмористической передачи "События прошедшей недели с Джоном Оливером" за роялем. Затем глава Украины спустил штаны и начал бить по клавишам якобы причинным местом.

"Зеленский выглядит нелепым дураком. Раньше он был комиком, игравшим в ситкоме роль президента Украины. Хотя самый интересный факт – одна из его сцен, где он изображает, что играет на рояле с помощью… Ну, сами увидите", – прокомментировал увиденное Оливер.



Впрочем, фрагмент шоу, поднявший много шума, был сделан еще в 2016 году. когда новоявленный политик работал в команде "Квартала 95" и не знал, что через три года станет президентом. В США ему приготовили судьбоносную роль в карьере его коллеги из Белого дома. По мнению Оливера, Зеленский "может стать солистом в импичменте американского президента".

"Трамп давил на Украину, чтобы нарыть на своего оппонента, а потом перепрятал записи. Это же легко понять, этого достаточно. Ничего больше узнавать не надо. Это то, чего президент не может делать. Как он не может продать Белый дом или внезапно поменять национальный гимн на…", – резюмировал шоумен, включив ролик все с тем же Зеленским у рояля.