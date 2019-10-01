Посланники Киева в Парламентской Ассамблее объявили о "маленькой победе" над Москвой на фоне рождения "могучей кучки"

Для противодействия Российской Федерации в ПАСЕ создана постоянная группа "Балтик плюс", членами которой уже стали Украина, Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Об этом сообщила глава украинской делегации в организации Елизавета Ясько, недавно ратовавшая к диалогу с Москвой в рамках Парламентской Ассамблеи.

"Маленькие победы. Подписали заявление о создании постоянной группы "Балтик плюс" в ПАСЕ. Договорились с Латвией, Литвой, Эстонией и Грузией о дальнейшей системной работе по созданию механизмов по возвращению доверия к ПАСЕ", – написала представительница партии "Слуга народа" в Верховной раде в Facebook.

По ее словам, задачей этого кружка по интересам является "продолжение политики непризнания аннексии Крыма, осуждения оккупации Россией Крыма, части Восточной Украины, Грузии и Молдавии".

"Наш первый шаг – отказ от празднования 70-й годовщины организации, которая потеряла свой авторитет в глазах миллионов граждан государств-членов", – объявила пани Ясько, не уточнив, кому должно от этого стать нестерпимо плохо.

Она отметила, что премьерные консультации участников новых партизан уже прошли в Страсбурге, а следующая встреча состоится в Киеве. Украинка призвала других делегатов ПАСЕ присоединиться к ним, ради защиты "европейских ценностей".

Напомним, сама делегация Незалежной бойкотировала осеннюю сессию Парламентской Ассамблеи.

Под этим постом в Сети и новостью на RT достойно оценили создание антироссийской группировки (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Незалежные превращают ПАСЕ..в " Воронью слободку"... не могу жить как люди..))", "тупой и еще тупее объединились", "Создали клуб "обиженных"?", "Балтика № 5", "сколько можно шизеть", "Шо опять?", "Секта обиженок?"".

