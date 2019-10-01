В ситуации по урегулированию конфликта в шахтерском крае наметился серьезный прогресс

Контактная группа по Украине подписала "формулу Штайнмайера". Свою подпись поставил и представитель Киева – второй президент Незалежной Леонид Кучма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий в переговорам в Минске.

"Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав "нормандской четверки", – пишет агентство.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если украинская сторона не подпишет этот документ, то переговорный процесс по урегулированию ситуации в Донбассе будет существенно заторможен. Одновременно, отметил он, "Кремль продолжит поиски путей решения этой внутриукраинской проблемы в меру своих возможностей".

Между тем на самой Украине "формулу Штайнмайера" называют "очередной ловушкой" для Киева. По мнению бывшего представителя Незалежной в полподгруппе по Донбассу Романа Безсмертного, украинцам нельзя подписывать этот документ, поскольку он подготовлен, с его слов, в Москве.

