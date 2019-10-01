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Посланники Киева на заседании в контактной группе в белорусской столице не согласовали обмен пленными между Украиной и Донецкой народной республикой. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
"Представители украинской стороны в одностороннем порядке разработали анкеты и провели верификацию лиц, подлежащих обмену. Это противоречит всем ранее достигнутым договоренностям и устоявшейся практике осуществления верификации на линии разграничения непосредственно во время проведения обмена", – говорится в ее заявлении.
В ДНР сомневаются, что киевские власти провели объективный опрос удерживаемых граждан, которые готовятся для возвращения в республику.
"Мы должны лично убедиться, что лица, подлежащие обмену, действительно изъявили желание остаться на территории Украины", – заметила Морозова.
Кроме того, Киев вообще отказался предоставлять гарантии о применении помилования гражданам, "которым будет изменена мера пресечения на личное обязательство, в случае если в отношении этих лиц будет заочно вынесен обвинительный приговор суда", добавила уполномоченная по правам человека.
Ранее в Минске украинская сторона все-таки подписала "формулу Штайнмайера" по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе, что может послужить стартом новой встречи в "нормандском формате".
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