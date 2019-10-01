Шестой глава Незалежной провел нервный брифинг по итогам подписания в Минске "формулы Штайнмайера"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе не будет никаких выборов под дулами автоматов. Так он отреагировал на подписанные сегодня всеми участниками контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Незалежной документы по "формуле Штайнмайера". При этом лидер нации не пояснил, как Киев намерен разоружать армии ДНР и ЛНР.

"Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовали текст "формулы Штайнмайера". "Формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе. Которого еще нет", – сказал пан Зеленский на срочно созванном брифинге по следам новостей из Минска.

Трансляцию его крайне нервозного и порой бестолкового пресс-подхода демонстрировал телеканал "ТСН". Может быть, бывшему комику мешали вопросы журналистов не только о судьбе шахтерского региона, а и о скандале вокруг его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.



"Мы не говорим о структуре этих выборов, но мы понимаем, что для того, чтобы эти выборы прошли не под дулами пулеметов, граница должна быть наша. Выборы должны проходить по нашему законодательству. Если там будут какие-то военные никаких выборов не будет", – подчеркнул глава Незалежной.

По его словам, сегодня были устранены все последние препятствия к проведению саммита "нормандской четверки". Он обещал в скором времени назвать даты такой встречи.

Говоря еще раз об особом статусе Донбасса, пан Зеленский уточнил, что он будет разрабатываться парламентом (надо полагать, Верховной радой) в тесном сотрудничестве и публичном обсуждении с общественностью, и принят уже до конца этого года.

"В этом новом законе мы не перейдем ни одной красной линии. Поэтому не будет никогда и никакой капитуляции", – заверил украинцев их президент.

