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Всплыла неожиданная деталь разговора Трампа с Зеленским

Импичмент все ближе: всплыла неожиданная деталь разговора Трампа с Зеленским
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: president.gov.ua
Президент США общался с украинским коллегой не один

Среди чиновников, которые присутствовали при разговоре главы Белого дома Дональда Трампа и лидера украинцев Владимира Зеленского, был и госсекретарь США Майк Помпео. Последнего власти США обязали предоставить документы по Украине, которые потребуются для рассмотрения вопроса об импичменте Трампа.

Изначально о роли Помпео не было известно ничего. Однако американские журналисты издания Wall Street Journal выяснили у источников в администрации президента, что госсекретарь присутствовал при разговоре.

А ранее три контролируемых демократами комитета палаты представителей США потребовали от него до 4 октября выдать документы, касающиеся Украины. Если Помпео откажется, это воспримут, как "свидетельство препятствия расследованию палаты представителей". Присутствие госсекретаря США при разговоре двух лидеров автоматически вовлекает Госдепартамент Америки в расследование. 

Между тем в Сенате сообщили о том, что если в палату поступит запрос на рассмотрения импичмента Трампа, то сенаторы не смогут отказаться. Об этом заявил в эфире телеканала CNBC лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл, пишут РИА Новости.

При этом глава комитета по финансам сената Чак Грассли и глава комитета по внутренней безопасности Рон Джонсон от Республиканской партии США попросили прокурора Уильяма Барру расследовать тот факт, как бывший вице-президент Джо Байден и экс-кандидат на пост главы государства Хиллари Клинтон связаны с Украиной. Якобы демократы могли использовать украинские власти, чтобы дискредитировать Трампа перед выборами.

Процедуру импичмента демократы запустили, когда стало известно о том, что Трамп просил Зеленского расследовать связи демократов с Украиной, в том числе Хантера Байдена. Стенограмма, которую потом опубликовали американцы, подтвердила этот факт. Демократы считают, что Трамп мог использовать это, чтобы получить преимущество на грядущих в 2020-м выборах перед Джо Байденем, который баллотируется на пост президента США. Трамп отрицает все обвинения. 

Полина ИВАНОВА
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