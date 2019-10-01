Поведение первой леди шокировало украинцев

На Украине принимали звездного гостя – любимца зрителей из Голливуда Тома Круза. Встречал его сам президент страны Владимир Зеленский, продемонстрировав тем самым соотечественникам, что бывших в его актерском ремесле не бывает.

Сопровождала главу государства, естественно, его супруга Елена. Она же и выложила фотографию со знаменитостью. На снимке Зеленский и Круз излучают позитив, а вот первая леди улыбается сдержанно. Возможно, причина кроется в развязном поведении американского визитера, предположили подписчики Елены.

"А ручка то Тома на попке", – написал один из них, обратив внимание на то, что рука заморского артиста практически не видна на фото (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Снова жене президента досталось за наряд. Кто-то отметил, что Елена красивая женщина, а ее "пакуют в пиджаки".

Однако большинство украинцев ополчились на чету Зеленских за чрезмерное гостеприимство, а также припомнили руководителю государства недавний скандал в США.

"Встречать и выгуливать иностранного гостя-артиста публично президенту-позор", "А что,теперь в правилах президенту встречать артистов?", "Ленка, скажи своему ******** (человек, который ведет себя неадекватно), чтобы страну не позорил", – набросились интернет-пользователи.

А некто из комментаторов обратил внимание на низкорослость украинского лидера.

"Крузу неплохо так роста прибавляют в боевика", – сострил юморист из народа.