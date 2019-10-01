Украинские радикалы готовят смуту в столице. Они требуют прекратить "капитуляцию"

Не успел закончиться срочно созванный президентом Украины Владимиром Зеленским брифинг, на котором он отчитался о подписанной в Минске сегодня всеми сторонами контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе "формулы Штайнмайера", как украинские ура-патриоты бросились спасать Отечество.

Так, националисты из запрещенного в РФ "Азова", переименовавшие себя в "Нацкорпус" с такой же экстремистской идеологией, потянулись в центр Киева к офису главы государства, где развернули плакатик с надписью "Нет капитуляции". Как передают местные СМИ пока митинг малочислен.

"Понеслась! Украинские националисты (в том числе нацкорпус "Азов") объявили бессрочную акцию против капитуляции после подписания в Минске "Формулы Штайнмайера", – написала телеведущая Ольга Скабеева у себя в соцсети, приложив видеообращение к нации лидера радикалов Андрея Белецкого.

Ярый русофоб на нем объявил о "бессрочной акции", призвал украинцев выходить на Банковую (администрация президента страны), дабы доказать, что они "такие же, как были 5 лет назад".

Еще раннее о капитуляции возвестил беглый российский журналист и блогер, любитель постановочных сцен с собственным убийством, Аркадий Бабченко. Он сдачу неньки обнаружил в день второго тура президентских выборов в стране.

"Пожалуйста, только не пишите, что сегодня состоялась капитуляция Украины. Это не так. Капитуляция Украины состоялась 21 апреля 2019 года. А все дальнейшее – лишь ее юридическое оформление", – заметил пан Бабченко в Telegram.

Страшно возбудились в стане экс-лидера нации Петра Порошенко, большого противника "формулы Штайнмайера". Там во все голоса возопили о возможном крахе Незалежной. Бывший спикер Верховной рады, а ныне депутат от фракции хозяина "Рошена" "Европейская солидарность" Андрей Парубий назвал договоренности в Минске "демонтажем украинского государства". Он призвал в Сети всех "государственников объединиться, чтобы не допустить сценария капитуляции".

"Вот и дура Геращенко заистерила. Это, говорит, план Путина. И ловушка Кремля. И ползучая федерализация. Сейчас ещё Порошенко протрезвеет и начнёт вопить про зраду и намекать на импичмент. Ведь на самом деле подписана не "формула Штайнмайера", а "формула Путина". Со всеми вытекающими из этого страшного для каждого украинского патриота названия последствиями", – обнаружила одесская москвичка Юлия Витязева вопль порошенковской сподвижницы Ирины Геращенко в Facebook о "руке Кремля" в "формуле Штайнмайера".

И надо признать, сам "шоколадный" барон не долго молчал. К вечеру успел с командой записать целый видеоролик, где утверждается, что никакой "формулы Штайнмайера" как составляющей Минских соглашений не существует, а есть "формула Путина".

По его мнению, ее согласование будет означать ослабление антироссийских санкции и легитимизацию "агрессии" РФ. Ну, куда уже без нее! Пять лет весь мир с этой мантрой засыпал.

