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Вашингтон обнаружил русский след в скандале с разговором Трампа и Зеленского

Рука Кремля: американцы нашли русский след в разговоре Трампа с Зеленским
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Деятелям из США хватило два дня, чтобы обвинить Россию в ситуации с беседой лидеров Америки и Незалежной

Москва причастна с разразившемуся скандалу вокруг телефонного июльского разговора между президентами Соединенных Штатов и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом сегодня заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

"Кстати, я думаю, что Россия приложила к этому руку", – сказала демократка в эфире телеканала MSNBC.

Также она сочла плохим такое обстоятельство, когда какое-либо государство вмешивается в американские выборы. И по ее мнению, в данном случае Трамп сам "просил об этом".

Россия уже прокомментировала очередной эмоциональный всплеск заокеанских деятелей. Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова полагает, что именно демократка "исполнила" наказ Кремля.

"Учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула "скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины", то, по логике спикера, руку Россия приложила именно к ней", – написала наш дипломат в Facebook.


Ранее в пятницу хозяин Белого дома обвинил члена Демократической партии Адама Шиффа в зачитывании в конгрессе фейковой версии расшифровки приснопамятного диалога с Зеленским. При этом сам разговор назвал хорошим.

Как напоминает "Комсомольская правда", на этой неделе Трамп получил разрешение из Киева на публикацию стенограммы своей беседы с лидером Незалежной для того, чтобы доказать, что он не давил на своего украинского коллегу в ходе обсуждения расследования против Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Однако со слов самого пана Зеленского следует, что он не ожидал обнародования всего содержания телефонного диалога.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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