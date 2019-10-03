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Крым может помочь Украине с подачей электроэнергии

Крым включит для украинцев лампочку Ильича
Фото: pixabay.com
Властям Незалежной нужно лишь восстановить столбы ЛЭП, взорванные украинскими террористами

Крым готов поставлять на Украину электроэнергию. Об этом заявил замглавы Минэнерго РФ Андрей Черезов в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН-2019). Украинцам необходимо восстановить линии электропередач, поврежденные подрывами, которые учинили местные радикалы и националисты осенью 2015 года, когда устроили крымчанам энергетическую блокаду.

"Год назад у меня был с ними разговор, что мы готовы восстановить (подачу электроэнергии – ред.), но ровно на этом все и остановилось", – цитирует РИА "Новости" представителя нашего ведомства.

Он отметил, что все в руках украинских властей, поскольку лини электропередачи "как были взорваны, так они и взорваны".

"Это не наша часть, с нашей стороны все осталось в том виде, в котором оно есть. Мы готовы в любой момент включить, если будет такая необходимость и Украина будет к этому готова", – резюмировал Черезов.

Напомним, в ноябре 2015 г. украинские террористы сначала повредили опоры ЛЭП в Геническом и Чаплинского районах Херсонской области, а затем поврежденные столбы были взорваны. В результате тогда без электричества остались 1,8 млн крымчан. В декабре того же года была запущена первая очередь энергомоста, который проходит по дну Керченского пролива из Краснодарского края в Крым. А уже в мае 2016-го президент РФ Владимир Путин ввел в работу четвертую линию.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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