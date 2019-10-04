Крым отказался от украинской воды

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Крым решил проблему с водоснабжением и без подачи воды из Днепра. Об этом сообщил глава Федерального агентства водных ресурсов России Дмитрий Кириллов.
По его словам, Россия и Украина сейчас не ведут никаких переговоров по поводу возобновления работы Северо-Крымского канала
"Это и не нужно", – цитирует РИА "Новости" Кириллова.
Он подчеркнул, что нужды жителей и предприятий полуострова полностью обеспечиваются за счет местных ресурсов.
До 2014 г. Крым получал 85% пресной воды из Днепра по искусственному каналу. После воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла Северо-Крымский канал, создав большие трудности аграриям на севере и востоке полуострова. Решить большую часть проблем удалось при помощи новых артезианских скважин и переброски воды из других рек.
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