Крым отказался от украинской воды

Полуостров больше не заинтересован в восстановлении работы Северо-Крымского канала

Крым решил проблему с водоснабжением и без подачи воды из Днепра. Об этом сообщил глава Федерального агентства водных ресурсов России Дмитрий Кириллов.

По его словам, Россия и Украина сейчас не ведут никаких переговоров по поводу возобновления работы Северо-Крымского канала

"Это и не нужно", – цитирует РИА "Новости" Кириллова.

Он подчеркнул, что нужды жителей и предприятий полуострова полностью обеспечиваются за счет местных ресурсов.

До 2014 г. Крым получал 85% пресной воды из Днепра по искусственному каналу. После воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла Северо-Крымский канал, создав большие трудности аграриям на севере и востоке полуострова. Решить большую часть проблем удалось при помощи новых артезианских скважин и переброски воды из других рек.